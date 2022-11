Scuola Vivaio, non sono ancora finite le polemiche sul trasferimento

Genera ancora polemiche la questione della nuova sede della scuola media di via Vivaio, costretta a traslocare dalla sede storica perché il Comune di Milano non era più in grado di sostenere il costo dell'affitto, di 700mila euro all'anno. L'edificio scelto dall'amministrazione, quello di viale D'Annunzio in zona Darsena, non è ritenuto adeguato da molti dei genitori.

La giunta comunale, con l'assessora all'educazione (e vicesindaca) Anna Scavuzzo, vorrebbe effettuare il trasferimento a gennaio, ma questo è considerato un punto critico da parte delle famiglie, che non vorrebbero il trasloco a metà dell'anno scolastico. La scuola è attualmente frequentata da 245 alunni, di cui 45 hanno una disabilità certificata.

"I dottori del Don Gnocchi, dove mia figlia era seguita, mi hanno detto che o la portavo alla scuola di via Vivaio o la perdevo. Questo progetto, conosciuto in tutta Italia, veramente funziona", la recente testimonianza di una mamma: "Oggi mia figlia è in terza media ed è cambiata, si è evoluta, si è aperta. Nella scuola Vivaio ci sono aule amplissime adatte a ospitare i ragazzi quando hanno problematiche e crisi di vario genere e anche i corridoi sono molto grandi. Lì, ad esempio, spesso si svolgono lezioni parallele quando i ragazzi disabili non se la sentono di proseguire la lezione in classe. I loro tempi vengono rispettati. Questo manca qui in D’Annunzio".

Ha generato molte polemiche il sopralluogo del 9 novembre, l'ultimo in ordine di tempo, a cui i genitori non hanno potuto partecipare. Scavuzzo ha provato a rassicurare i genitori affermando di avere tenuto conto di molte loro richieste e di avere cambiato il progetto per viale D'Annunzio: da un solo piano a tre piani dedicati alla scuola media. E che i ragazzi entreranno solo quando sarà tutto pronto. Intanto, per il 2 dicembre è programmata un'udienza di merito al Tar della Lombardia.