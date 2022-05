I genitori della scuola Vivaio ricorrono al Tar contro il trasferimento

Non c'è pace per la scuola di via Vivaio, che il comune di Milano ha già deciso di trasferire nell'edificio di viale D'Annunzio, zona Darsena, dopo avere rinunciato al rinnovo del contratto d'affitto con l'Istituto dei Ciechi perché diventato troppo oneroso. Una quarantina di famiglie ha scelto la via giudiziaria, presentando un ricorso al Tar contro la decisione di Palazzo Marino.

Secondo le famiglie che stanno ricorrendo al Tar, l'attività amministrativa del comune è stata "confusa e poco lineare", e ha mancato attenzione nel coinvolgere famiglie e scuola le vicende legate al trasferimento. Una scuola, peratro, delicata perché non pochi alunni presentano situazioni di fragilità.

"Oltre trecento famiglie", scrivono, "ad oggi non sanno dove i propri figli inizieranno il prossimo anno scolastico". La conclusione dei lavori di adeguamento per viale D'Annunzio sarebbe infatti prevista per la fine del mese di settembre. Ma l'anno scolastico inizia prima. Le famiglie notano che non sarebbe certo fattibile avviare le lezioni in mezzo a un cantiere, e anche che, sull'Albo Pretorio del comune, non è stato ancora pubblicato l'affidamento dei lavori, né una determinazione dei costi e delle fasi.

Nel mese di marzo del 2022, il consiglio d'istituto della scuola aveva bocciato l'ipotesi del trasferimento in viale D'Annunzio, elencando le criticità: dai servizi igienici non idonei alla palestra con barriere architettoniche, dalla presenza di un solo ascensore a una mensa eccessivamente piccola, ad altro ancora.