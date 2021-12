Scuola di via Vivaio, inadeguate le sedi alternative proposte dal Comune

E' quasi fumata nera per il trasferimento della scuola media speciale di via Vivaio, dopo che non è stato rinnovato l'affitto tra l'Istituto dei ciechi e il Comune di Milano. Il consiglio d'istituto ha infatti deliberato di respingere tre sedi su quattro proposte da Palazzo Marino mentre è ancora in corso la valutazione sull'ultima proposta.

Le sedi 'bocciate' dall'organismo sono via Ravenna, via Gabbro e via Milazzo, rispettivamente in zona Corvetto, Bovisasca e Brera. L'ultima possibilità è quella di viale D'Annunzio, alla Darsena, non ancora valutata perché la scuola avrebbe ricevuto un incartamento insufficiente.

La scadenza fissata per traslocare la scuola è il 31 dicembre 2021, mentre mancano undici giorni all'inizio delle iscrizioni per l'anno scolastico 2022/2023. La scuola conta 243 alunni di cui 38 disabili certificati con la Legge 104 e altri 60 con fragilità da tutelare. Da via Vivaio fanno notare che le parti avevano ben dodici anni di tempo per prepararsi alla scadenza del contratto.

Il consiglio d'istituto, in una nota piuttosto dura, ricostruisce ora di avere consegnato alla vicesindaca di Milano Anna Scavuzzo, con delega all'istruzione ed educazione, e al provveditore Yuri Coppi, un documento con le caratteristiche che dovrebbe avere il nuovo plesso scolastico, dopo che il Ministero dell'Istruzione aveva chiarito che il Comune, pur potendo trasferire la scuola, non può pregiudicare la 'continuità del progetto' e la sua eccellenza.

Insufficienti tre proposte su quattro

Le indicazioni non sarebbero state però rispettate, visto che il consiglio d'istituto prosegue facendo presente che, delle tre scuole già scartate anche senza un sopralluogo, due hanno un numero di aule inferiore all'attuale sede di via Vivaio: si tratta di via Ravenna e via Gabbro. Queste due sedi soffrono anche della posizione non centrale, ritenuta indispensabile visto che la scuola ha un bacino d'utenza "diffuso su tutto il territorio, hinterland compreso", e quindi deve essere collocata in una posizione centrale, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.

Più centrale la proposta di via Milazzo, a Brera. Ma, in questo caso, le planimetrie ricevute non indicano nemmeno le metrature di aule e corridoi che, comunque, ad una prima vista appaiono insufficienti. Inoltre ricavare altri spazi (funzionali al progetto educativo) comporterebbe importanti lavori. Infine manca lo spazio di manovra e parcheggio per i pulmini messi a disposizione da Atm per il trasporto degli alunni disabili.

Il timore dell'accorpamento con la scuola musicale

E pare presentare molte criticità anche il plesso di viale D'Annunzio, edificio nel quale sussistono diverse altre attività: "Non è stato indicato quali spazi sarebbero stati resi disponibili alla scuola", annota il consiglio d'istituto facendo presente che mancherebbero anche gli ascensori. Inoltre la presenza di un'altra scuola media (ad indirizzo musicale) fa temere al consiglio d'istituto di via Vivaio che, nei futuri piani, ci possa essere un accorpamento che invece "il Ministero ha categoricamente escluso". Infine, il consiglio d'istituto di via Vivaio annota che l'incartamento ricevuto dal Comune su viale D'Annunzio "è talmente succinto da rendere impossibile qualunque valutazione", motivo per cui la preside Laura Lucia Corradini solleciterà a Palazzo Marino "le informazioni aggiuntive necessarie".