Dieci milioni di euro per migliorare le aule e le palestre delle scuole

È stata approvata dalla Giunta regionale la delibera che destina 10 milioni di euro del Piano Lombardia per il miglioramento della qualità dell'aria e in generale degli ambienti scolastici quali aule, laboratori e palestre degli istituti di istruzione secondaria superiore nel periodo post emergenza sanitaria da Covid-19.

"Vogliamo offrire ai nostri studenti e ai professori - ha dichiarato il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala - delle scuole sempre più tecnologicamente avanzate e al passo con i tempi. Poniamo l'attenzione all'aggiornamento di spazi di apprendimento innovativi e tecnologici, che permettano anche lo svolgimento di attività didattiche integrate digitali, nonché miglioramenti in tutti i normali ambiti della didattica".

Gli interventi

Gli interventi saranno realizzati nel 2022/2023 e potranno riguardare:

- Investimenti di tipo impiantistico-infrastrutturale volti al miglioramento della qualità dell'aria nelle aule destinate alla didattica, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata;

- Investimenti di tipo impiantistico-infrastrutturale per interventi di miglioramento del comfort illuminotecnico, climatico, acustico e contenimento dei consumi energetici in locali ed ambienti utilizzati per la didattica;

- Investimenti di tipo impiantistico-infrastrutturale per l'allaccio, il collegamento e la cablatura di reti e spazi interni;

- Investimenti per l'acquisto di hardware e dispositivi digitali per l'aggiornamento o il potenziamento della dotazione tecnologica interna a supporto della didattica, quali ad esempio hardware e software per la didattica collaborativa e il cloud, come schermi interattivi e accessori, software di condivisione e controllo;

- Investimenti per l'acquisto di arredi ergonomici ed innovativi che consentano soluzioni ed allestimenti flessibili in funzione della didattica.