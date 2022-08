Le due nuove aree pedonali di Milano (a breve)

Largo agli studenti. E agli abitanti del quartiere. Il comune di Milano continua a puntare sulle scuole car free e sull'urbanistica tattica per cercare di costruire una città sempre più a misura d'uomo e con spazi riservati ai residenti.

Lunedì, durante la commissione mobilità, l'assessore Ariana Censi ha spiegato che il "lavoro che stiamo portando avanti con il piano generale del traffico urbano" ha l'obiettivo di “modificare il modo in cui ci si muove nella nostra città e gli spazi che sono a disposizione di tutti i cittadini". Le scuole - ha sottolineato la titolare dell'assessorato alla mobilità - "possono essere un hub di questa trasformazione, partendo da ciò che è stato realizzato attraverso le aree car free e le piazzette di urbanistica tattica che hanno avuto un ottimo gradimento".

I primi esperimenti di istituti car free - con la via chiusa alle macchine negli orari di ingresso e uscita dei ragazzi - sono partiti nel 2012 e al momento si contano 33 scuole da cui le vetture sono "al bando". Adesso, però, palazzo Marino vuole fare di più, rendendo totalmente pedonali le aree attorno alle strutture scolastiche. Lo scopo è portare a termine "vere e proprie operazioni di pedonalizzazione permanente, seppure realizzate con una visione di tipo sperimentale e temporaneo, mediante interventi di urbanistica tattica, potenzialmente reversibili e a basso costo".

In questo solco dovrebbero nascere le prossime due aree pedonali del capoluogo. La prima riguarderà la scuola Ciresola di viale Brianza. Proprio lunedì sono partiti i lavori riqualificazione strutturale con allargamento dei marciapiedi e degli attraversamenti pedonali del tratto sud della via Venini, nel tratto tra viale Brianza e via Marocco. Sul tavolo l'ipotesi di pedonalizzare permanentemente via Beroldo, con un intervento tattico. Seconda zona "nel mirino" il quadrilatero tra via Porpora, via Sacchini, via Lulli e via Costa per "proteggere" l'istituto Porpora. L'idea è pedonalizzare via Sacchini, così da regalare un nuovo spazio al quartiere. E più sicurezza agli alunni.