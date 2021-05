C'è il Giro d'Italia, il sindaco ordina la chiusura delle scuole

Tutte le scuole chiuse ad Abbiategrasso in occasione della terzultima tappa del Giro d'Italia 2021, che partirà venerdì 28 maggio proprio dalla cittadina del Milanese. Lo ha stabilito il sindaco Cesare Nai (di centrodestra) con un'apposita ordinanza. I ciclisti della "carovana" paritranno da piazza Vittorio Veneto diretti all'Alpe di Mera, in Valsesia, con un percorso suggestivo che li porterà tra l'altro al Mottarone e lungo i laghi Maggiore e d'Orta.

Il primo cittadino ha dunque stabilito che ogni scuola cittadina, dall'infanzia alle superiori, sarà chiusa, e il mercato scoperto settimanale sarà sopseso. Quest'ultimo verrà recperato in seguito. «Lo svolgimento della manifestazione ciclistica - si legge nell'ordinanza - interesserà un vasto perimetro urbano e, in considerazione dell’importanza nazionale dell’avvenimento, i luoghi coinvolti dall’evento saranno certamente interessati da un notevole afflusso di pubblico proveniente anche da territori molto lontani».

I dirigenti scolastici avranno però facoltà di disporre, se lo riterranno opportuno, una giornata di didattica a distanza per non far perdere il giorno agli studenti. Tra l'altro potrebbe essere, per molti, un giorno prezioso, visto che cade verso la fine dell'anno scolastico.