Milano vince contro il Miur: Ministero condannato a pagare 6 milioni per le scuole

Il Comune di Milano ha vinto il ricorso sul mancato finanziamento per le scuole di via Rimini e via Sant'Abbondio. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato a cui il Comune si era rivolto per chiedere di valutare la sentenza del Tar che aveva confermato la legittimità del mancato punteggio assegnato dal Ministero dell'Istruzione nel 2021 ai due progetti. Il Ministero dovrà, ora, risarcire il Comune di Milano con 6 milioni di euro. La sentenza ha confermato che quei progetti erano ammissibili al finanziamento.

Il bando

I progetti presentati dal Comune di Milano prevedono due poli dell'infanzia e un progetto di bonifica e demolizione dell'edificio di via Sant'Abbondio 7 (in zona Chiesa Rossa) e della realizzazione ex novo di una scuola in via Rimini 25 (in zona Romolo). Al momento della presentazione della domanda, nel 2021, per ciascun progetto erano stati stimati lavori per circa 6 milioni di euro. All'epoca il Comune si era visto dapprima assegnare un punteggio in graduatoria che permetteva di rientrare tra gli aggiudicatari del finanziamento. Ma a ottobre 2022 c'era stato un aggiornamento della graduatoria che aveva portato a una diminuzione del punteggio per i due progetti milanesi che erano stati esclusi. Il Tar del Lazio, a cui Milano si era rivolta, si era pronunciato a favore della decisione del Miur.



La sentenza del Consiglio di Stato obbliga il Ministero a correggere la graduatoria precisando che "laddove non fosse più materialmente possibile, per il Ministero procedente, rielaborare la precedente classifica di gara al fine di attribuire la posizione effettivamente spettante alla parte appellante -- si legge nella nota del Comune - va sin d’ora accolta la domanda di risarcimento danni formulata in subordine dalla parte appellante, la cui quantificazione è agevole perché corrisponde al valore del finanziamento che sarebbe spettato alla parte appellante, laddove la procedura competitiva fosse stata correttamente amministrata e portata a termine".