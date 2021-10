Michela Biancofiore: "Scuole clandestine no vax, fenomeno anche a Milano"

Allarme per le 'scuole no vax'. A lanciare l'allarme è la parlamentare Michela Biancofiore (Coraggio Italia), secondo la quale il fenomeno, ispirato ai verdi d'Austria, particolarmente presente nella provincia autonoma di Bolzano, in Trentino Alto Adige, e in particolare in valle Aurina, si starebbe "estendendo anche a Milano".

Quello degli ambienti no vax per bambini, ha detto Biancofiore ad Adnkronos - si sviluppa in "un territorio dove la cultura italiana si sta involvendo, perché ormai nelle valli si parla solo tedesco e adesso i bambini, quasi 600 in Alto Adige, vengono ritirati da scuola, portati in masi dove insegnano improbabili precettori comunicando che nella comunità scientifica sono tutti malfattori".

La parlamentare si è detta preoccupata del valore simbolico di scelte di questo tipo quando avvengono in luoghi in cui è ricorrente "l'abiura dello stato italiano, da avversare per principio". "Vanno dettate regole generali, che partano da Roma e che poi la Provincia deve attuare - sollecita Biancofiore. - È necessario un decreto ministeriale perché queste scuole clandestine si inseriscono nelle maglie dell'homeschooling, consentito dalla legislazione scolastica. Il problema è che i no-vax sono anarchici, che le lezioni si svolgono in abitazioni private dove non è consentito entrare. L'assessore ha detto che interverrà con una normativa più stringente, ma nel frattempo da noi (in Alto Adige, ndr) accade di tutto".