Lavori alle scuole dopo il nubifragio di luglio, polemica Comune-Regione

È polemica tra Comune di Milano e Regione Lombardia per la riparazione delle scuole in vista del nuovo anno scolastico, dopo il nubifragio di fine luglio che si è abbattuto su Milano e la regione. Motivo del contendere, i fondi che la Regione ha stanziato per 45 Comuni lombardi, col 'grande assente' proprio Palazzo Marino, perché non ha scelto la procedura di 'somma urgenza'.

"Bene che sia stato accordato il ristoro integrale dei fondi richiesti da 45 Comuni", ha commentato Anna Scavuzzo, vice sindaca di Milano: "È necessario ch anche per le scuole milanesi si faccia lo stesso, ristorando al 100% le risorse investite per mettere in sicurezza le strutture dopo i danni provocati dal nubifragio". Scavuzzo ha poi sottolineato che il Comune di Milano, per intervenire rapidamente su oltre 300 scuole danneggiate (più della metà del totale) ha "utilizzato appalti e accordi quadro con MM e imprese già selezionate per fare le manutenzioni". Una soluzione che, per la vice sindaca, è la "più veloce ed efficace. La procedura di 'somma urgenza' è una possibilità, come ve ne sono altre. Non vuol dire che i nostri interventi - attivati secondo altre procedure - siano stati meno urgenti".

"Prenderemo in considerazione tutti"

Il Comune, in ogni caso, ha già inviato a Regione Lombardia la documentazione che accerta i lavori eseguiti. Alla vice sindaca ha replicato Romano La Russa, assessore regionale alla sicurezza: "I primi fondi sono destinati ai Comuni che hanno attivato la procedura di 'somma urgenza'. Ovviamente, poi verranno prese in considerazione le istanze presentate dai Comuni per interventi attivati sotto altra forma. Il nostro obiettivo è solo uno: fare il possibile per riaprire scuole e asili per l'inizio dell'anno scolastico. Ci stiamo muovendo in questa direzione". Come a dire che i fondi potrebbero arrivare, in un secondo momento, anche a Milano.