Collettivi di licei di Milano: "Bello quando brucia Tel Aviv". E Valditara promette ispezioni

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha promesso ispezioni ministeriali in alcune scuole italiane per verificare se si siano tenuti atteggiamenti di esaltazione dell'azione di Hamas in questi drammatici giorni e, in generale, atteggiamenti antisemiti. "Chiederò alla procura - ha detto il ministro durante una visita di solidarietà alla scuola ebraica milanese di via Sally Mayer - di promuovere un'azione penale per odio razziale".

"Esprimo la mia vicinanza al popolo ebraico, vittima di un attacco brutale che richiama i metodi nazisti", ha detto Valditara: "Partendo dalla scuola è necessario elaborare una strategia complessiva per debellare ogni residuo di antisemitismo e promuovere la cultura del rispetto. Questo odio feroce, disumano, richiama le esperienze dei peggiori totalitarismi che hanno insanguinato e continuano a insanguinare il mondo intero. Non basta coltivare la memoria: occorre esaltare la centralità e la bellezza dell'essere umano, la cui esistenza è sacra e inviolabile".

Sotto accusa in particolare la 'Kurva Manzoni Antifa', gruppo sportivo del liceo classico Manzoni, che sabato ha postato una storia su Instagram con il testo "Quant'è bello quando brucia Tel Aviv". Il Collettivo A112 del'Educandato statale Setti Carraro ha invece condiviso (sempre su Instagram) una storia dei Giovani Palestinesi Italiani con scritto "La Palestina vive! La Resistenza vive!".