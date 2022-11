Universitari mangiano sulle scale alla Statale: "Cacciati a secchiate d'acqua"

Dopo il caso della studentessa disabile di Pavia, minacciata e umiliata perché mangiava in aula, dall'università Statale di Milano arriva una denuncia molto simile. Alcuni studenti dicono di essere stati cacciati a secchiate d'acqua mentre pranzavano sulle scale della sede di via Conservatorio.

A segnalare l'episodio è l'Unione degli universitari, che ne spiega i dettagli: "Oggi (14 novembre, ndr) all'interno della facoltà di scienze politiche alcun? student? stavano consumando il loro pranzo sulle scale che portano agli uffici dei dipartimenti e del personale". A quel punto un dipendente dell'ateneo avrebbe minacciato di prendere i ragazzi a secchiate, per poi passare all'azione.

"Siamo stanchi di essere trattati in questo modo - prosegue Udu -. La (quasi) totale assenza di spazi per consumare i pasti nei periodi invernali è sempre stato un problema in via Conservatorio, pretendiamo che vengano trovate soluzioni concrete". Per protestare contro quanto accaduto e chiedere luoghi adeguati perché gli universitari possano mangiare al coperto, l'Unione degli universitari ha indetto un presidio, mercoledì 16 novembre alle 10.30.

Nel frattempo è arrivata in parlamento la vicenda dell'universitaria di Pavia, maltrattata nonostante la sua condizione di fragilità, perché stava mangiando in aula. Il 14 novembre, infatti, la deputata del Movimento cinque stelle, Valentina Barzotti ha presentato un'interrogazione alla ministra dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini.