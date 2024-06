Ferrovie dello Stato lancia la Security Academy e riqualifica un'area di Milano

Una vera e propria accademia di formazione del personale della sicurezza per Ferrovie dello Stato. Gruppo Fs lancia la Security Academy che sarà ospitata negli immobili della stazione di Rogoredo occupando un'area di 1.000 metri quadrati su cinque piani. All'interno ci saranno 11 aule di formazione per una capienza totale di 200 posti. Prevista anche un'area verde sul roof top adibita a spazio ricreativo e caffetteria. L'obiettivo è quello di formare figure professionali altamente specializzate in sicurezza in ambito ferroviario. L'investimento richiede 7,6 milioni di euro utili anche per la riqualificazione rubana dell'area circostante. L'accademia sarà operativa dal 2026.

All'evento organizzato per la presentazione del progetto - tenutosi nella Sala Reale della stazione Centrale - sono intervenuti il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, il sindaco di Milano Beppe Sala, l'Ad di Fs Security Pietro Foroni e l'Ad di Gruppo Fs Luigi Ferraris. Presente anche il governatore della Lombardia Attilio Fontana. "Questo progetto affronta la tematica in maniera organica. Ci troviamo ad affrontare situazioni complesse - ha spiegato Attilio Fontana - che vogliamo risolvere attraverso un impegno comune".

Secondo la banca dati di Fs Security, da gennaio ad aprile 2024 c'è stato un generale decremento degli illeciti commessi ai danni delle società del Gruppo Fs. Si è registrato un calo del 7% delle aggressioni subite dal personale, -19% se si considera solo il personale a bordo dei treni. Calano anche gli atti vandalici del 48%, i particolare sono diminuiti del 58% i danneggiamenti ai treni.

"Rogoredo era, e a volte è ancora, conosciuta per il bosco dello spaccio, per i problemi, per la criminalità. Portare un'accademia della sicurezza in stazione a Rogoredo, significa portare sicurezza sui treni e in stazione, non solo a Rogoredo - ha detto Matteo Salvini -. Il mio obiettivo è di arrivare a 1.500 donne e uomini di Fs Security che portino sicurezza sui treni, ai lavoratori, ai passeggeri e all'interno delle stazioni, poi è fondamentale che i comuni portino anche luci, eventi sportivi, eventi culturali fuori dalle stazioni come sta facendo il Comune di Milano".