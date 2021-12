La sede di Casa Milan è stata venduta, operazione da 20 milioni di euro

La sede del Milan, Casa Milan, è stata venduta per 20 milioni di euro. Il Comparto Uno del Fondo Inarcassa RE, fondo immobiliare gestito da Fabrica Sgr e interamente sottoscritto da Inarcassa, ha acquistato l'edificio di via Aldo Rossi che comunque resterà la sede ufficiale della società rossonera. Casa Milan ospita la società dal 6 ottobre 2013, quando ha sostituito la sede storica in via Turati.

L'immobile che ospita, oltre alla sede del club, anche Museo Mondo Milan, il Milan Store, la biglietteria e Casa Milan Bistrot, era stato acquistato lo scorso febbraio dalla società milanese per circa 42 milioni di euro dalla Vittoria Assicurazioni: la cessione avrebbe garantito un apporto finanziario pari a circa 20 milioni di euro.

L’immobile, 8 piani fuori terra e uno interrato, con una superficie lorda di 14.300 mq, resta dunque interamente locato all’AC Milan. L’operazione è stata condotta con la consulenza dello Studio Legale Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP per le attività di carattere legale e di Yard Reaas spa per le attività di carattere tecnico.

L'edificio del Portello, raggiungibile tramite la metropolitana M5 Portello e Lotto, è stato progettato dall'architetto Fabio Novembre. La sua realizzazione, fortemente voluta da Barbara Berlusconi, ha avuto origine nell’ambito dell’intervento di rigenerazione delle ex-aree industriali Alfa Romeo e Lancia. La piazza antistante l'edificio, piazza Gino Valle, si estende per 25mila metri quadri ed è al momento della sua inaugurazione nel 2014 era la più grande di Milano. L'allestimento di Casa Milan è costato 10 milioni di euro.

L'operazione di vendita dovrebbe servire a rimpinguare le casse dei Diavoli. Un'operazione messa in atto anche con l'idea di procedere nella costruzione di un nuovo stadio.