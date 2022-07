La Rai vende la storica sede in corso Sempione

La Rai venderà la storica sede in corso Sempione a Milano (e rescinderà il contratto di affitto per gli studi di Mecenate) per trasferirsi in blocco nei padiglioni della vecchia Fiera, al Portello. È quanto si evince dal piano immobiliare Rai approvato all'unanimità dal consiglio di amministrazione di Viale Mazzini nella giornata di giovedì 28 luglio. Complessivamente (a livello nazionale) il progetto vale 465milioni di euro di investimenti fra il 2023 e il 2031 e parte di questi dovrebbe essere coperto con "valorizzazioni". Tradotto? Vendite. L'obiettivo, infatti, è uno solo: tagliare i costi di gestione immobiliare e con queste mosse, secondo quanto stimato, verranno risparmiati circa 10 milioni di euro l'anno.

La sede disegnata dall'architetto Gio Ponti verrà dismessa perché troppo vecchia. L'edificio, infatti, era stato concepito prima della II guerra mondiale per la radio, poi ri-progettata per la tv (proprio da qui partirono le trasmissioni ufficiali della televisione di Stato nel 1954). A metterlo nero su bianco nella relazione, 21 pagine che tratteggiano in maniera netta il futuro degli immobili, è stata proprio la stessa azienda: l'edificio "necessità di ingenti interventi di adeguamento funzionale e/o normativo".

Milano ma non solo, l'operazione toccherà diversi immobili in altre regioni perché il patrimonio immobiliare della Tv di Stato presenta "criticità in termini di anzianità, manutenzione e funzionalità rispetto ai bisogni attuali", si legge sempre nel documento. Non sarà venduta, invece, la sede storica di viale Mazzini a Roma che, al contrario di quanto era trapelato in un primo momento, verrà completamente ristrutturata. Stesso destino per i centri di produzione di Sala Rubra, Teulada e Nomentano: saranno tutti rimessi a nuovo.

La nuova sede della Rai di Milano si troverà nei padiglioni della vecchia Fiera, al Portello. I lavori inizieranno nel primo semestre del 2023 e termineranno nel 2025, "prima quindi del grande appuntamento delle Olimpiadi invernali", ha commentato soddisfatto il sindaco di Milano, Beppe Sala, attraverso un post sui social. "Sono felice che il progetto stia prendendo forma, una grande opportunità sia per la Rai che per Milano", ha concluso Sala.