Milano green e per tutti: il progetto di segnaletica in 5 lingue (e tattile)

198 cartelli di segnaletica tattica integrata dove è possibile leggere - in 7 lingue e in alfabeto Braille - distanze, tempi di percorrenza in bici, a piedi con in mezzi e in auto, e relative emissioni. È il progetto di Legambiente battezzato Guidami che ha l'obiettivo di rendere Milano sempre più 'verde' e accessibile a tutti.

"Da Abbiategrasso a Missori in automobile ci vogliono mediamente 16 minuti, contro i 22 del tram e i 10 della bicicletta, ma si producono 345g di CO2 e si brucia una trentina di calorie, a differenza delle 50 spese sulle due ruote o delle 133 a piedi - si legge in una nota dell'associazione ambientalista -. Due buoni motivi per scegliere una mobilità dolce in città. A sottolinearlo, da oggi e per un mese, è anche Guidami, un progetto multilingue di comunicazione che vede disseminati lungo tre itinerari cittadini 198 cartelli".

Sui cartelli è possibile leggere la distanza dalla destinazione finale da quel punto, i tempi di percorrenza a piedi, in bici, in bus o tram e in auto e le relative informazioni di sostenibilità (Co2 emessa, calorie bruciate) per ciascuna modalità di trasporto. Tre gli itinerari dotati di questa speciale segnaletica integrata: Abbiategrasso-Missori, Costantino-Loreto, Gambara-Stovani.

"Grazie ad un QRCode - specifica Legambiente - i cittadini potranno accedere ad una pagina Facebook con consigli utili per gli spostamenti sostenibili in città e l'uso della bicicletta e potranno inviare un messaggio al numero WhatsApp 3714424223 per dare la propria visione di sostenibilità". Il progetto, promosso da Legambici Aps, è patrocinato dal Comune di Milano e co-finanziato dalla Commissione Europea attraverso il Bando NoPlanetB per Milano, conta la collaborazione di Legambiente Lombardia, della Cooperativa Tuttinsieme che ha tradotto le informazioni dei cartelli in 7 lingue (arabo, bengalese, cinese, inglese, italiano, singalese, spagnolo) e tradurrà i messaggi che arriveranno al numero indicato sui cartelli, Agesci Milano che ha coinvolto 20 ragazzi nella realizzazione della segnaletica e nel posizionamento lungo le direttrici indicate.

"Allo stato attuale è l’esperimento di segnaletica tattica più esteso mai realizzato in Italia – sottolinea Federico Del Prete, presidente di Legambici APS capofila del progetto –. Ci aspettiamo grandi risultati dai commenti e dai riscontri che i cittadini di tutte le nazionalità vorranno inviarci al numero WhatsApp disponibile in sette lingue". Il progetto Guidami è stato presentato lunedì mattina in via Padova alla presenza dell'Assessore all'Urbanistica e Verde del Comune di Milano Pierfrancesco Maran, della presidente di Legambiente Lombardia Barbara Meggetto, del presidente di Legambici APS Federico Del Prete, della responsabile NoPlanetB Italia Eleonora Puddu.