Ponte e Casa di Alda Merini più connessi: chiesta nuova segnaletica

Una segnaletica che valorizzi gli spazi dedicati alla poetessa milanese Alda Merini, scomparsa nel 2009, attualmente isolati e di difficile reperibilità. Lo chiede il municipio 6 di Milano, con una delibera di giunta indirizzata all'assessorato comunale alla mobilit, competente per la segnaletica.

L'obiettivo è connettere il ponte dedicato ad Alda Merini sul Naviglio Grande e la 'Casa di Alda Merini' situata in via Magolfa 30: non la reale abitazione di Ripa Ticinese della poetessa, che, essendo di proprietà privata, non era stato possibile valorizzare come 'casa museo', ma l'ex tabaccheria poco lontana, in cui, tra l'altro, è stata ricreata la stanza da letto della Merini.

"Questi due luoghi, che distano tra loro meno di trecento metri, sono di fatto due luoghi indipendenti l’uno dall’altro: non hanno nessuna cartellonistica che segnali alcun rimando l’uno all’altro né un percorso di collegamento", si legge nella determinazione della giunta del municipio 6, in cui si aggiunge che, mentre "il ponte è visitato e frequentato dai turisti", lo spazio di via Magolfa "risulta più 'nascosto' e meno conosciuto, nonostante sia un significativo luogo di interesse culturale". La proposta conseguente: indicare il percorso di collegamento tra il ponte e la 'casa' per dare maggiore visibilità ad entrambi, portando turisti e visitatori a compiere quel breve tratto in pochi minuti.

La 'Casa di Alda Merini', che nel frattempo ha più volte cambiato gestione, fu inaugurata nel 2011, mentre il ponte sul Naviglio è stato dedicato alla poetessa nel 2019, nel decennale della scomparsa. A pochi metri di distanza dalla sua vera abitazione, in Ripa Ticinese 47, dove una targa ricorda l'ultima voce poetica italiana capace di raggiungere la popolarità di massa.