Liliana Segre ha invitato Chiara Ferragni al Memoriale della Shoah di Milano

La senatrice Liliana Segre ha invitato l'imprenditrice Chiara Ferragni a visitare con lei, che fu tra i pochissimi bambini sopravvissuti ad Auschwitz, il Memoriale della Shoah di Milano.

"Ho visto che con suo marito Fedez si impegna sul sociale, mi piacerebbe conoscerla", ha detto la senatrice a vita riferendosi alla Ferragni, in occasione della sua visita al Binario 21 della Stazione Centrale per girare un documentario con il regista Ruggero Gabbai. "Il suo esempio potrebbe portare qui tanti ragazzi", ha continuato Segre, facendo notare come nel luogo che a Milano ricorda lo sterminio degli ebrei ad opera dei nazisti i visitatori "sono ancora pochi, troppo pochi". Per questo la celeberrima influencer potrebbe dare il suo contributo facendo conoscere il Memoriale "a quante più persone possibili".

"Vorrei dimenticare - ha detto la senatrice nel corso della sua nuova visita al luogo da cui venivano deportati gli ebrei - non rivedermi più in quella bambina che partiva verso 'ignota destinazione'. Non chiedetemi di entrare nei vagoni, non lo farò più". Collocato sotto la stzione Centrale, il Memoriale della Shoah è un monumento che ricorda l'Olocausto in Italia. Dal noto 'binario 21' furono deportati verso i campi di concentramento centinaia e centinaia di ebrei, partigiani e prigionieri politici.