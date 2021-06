Seid, l'ex calciatore del Milan morto a 20 anni

Mondo del calcio in lacrime. Seid Visin, 20 anni, ex calciatore delle giovanili del Milan, è stato trovato morto nelle scorse ore all'interno della sua abitazione di Nocera, nel Salernitano. Il ragazzo, di origini etiopi, era stato adottato da una famiglia del posto e nel 2014 aveva lasciato casa sua per trasferirsi sotto la Madonnina, dopo la chiamata del Milan.

Per un paio di anni aveva indossato la maglia rossonera, condividendo la stanza con l'allora compagno Gianluigi Donnarumma. Poi la malinconia aveva avuto il sopravvento e Seid aveva deciso di tornare in Campania, approdando al Benevento.

Poco dopo aveva scelto di lasciare il calcio per terminare gli studi. Nell'ultimo periodo, però, aveva indossato nuovamente gli scarpini, scendendo in campo con l'Atletico Vitalica, squadra di calcio a 5 della provincia di Salerno. È stato proprio il club campano ad annunciare la scomparsa del 20enne, dedicandogli un commosso post sui social.

"È con questo pensiero del nostro dirigente Antonio Francese che salutiamo il nostro Seid. Il presidente Nello Gaito, i componenti della società, lo staff tecnico ed i calcettisti abbracciano la famiglia e dicono ciao al giovane talento. «Il tuo sorriso, il tuo indiscusso talento, la tua naturale e straordinaria predisposizione a dare del 'tu' alla palla restano impressi nella nostra mente - si legge nel commiato della dirigenza -. Nel cuore porteremo per sempre la tua discrezione e la reffrattareità a vedere il calcio come fonte di guadagno. Decubertiano nell'animo, hai fatto della partecipazione l'unica vera vittoria ricercata e la compagnia l'unico compenso di cui avevi bisogno. Oggi vai via, come sei arrivato: lasciandoci attoniti, senza parole. Sei e resterai nella storia di ciascuno di noi, perché eterni sono i legami di chi vuol bene senza chieder nulla in cambio. La bandiera dell'Atletico Vitalica oggi, più che mai, è ammainata. Lanciamo idealmente un pallone al cielo, se non torna indietro, sappiamo chi ce lo avrà nascosto ancora una volta. A-Dio Seid, talento enorme dal cuore fragile".