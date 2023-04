A Milano ci saranno altri semafori che lasceranno passare solo le bici

Lasciar passare le biciclette, poi i pedoni e infine i mezzi a motore. In gergo tecnico si chiamano "semafori differenziati" e verranno installati nel nuovo piazzale Loreto, prossimo a una radicale trasformazione. "Tutto il piazzale e anche l’intersezione Brianza-Monza saranno dotati di percorsi ciclabili protetti e attraversamenti semaforizzati sicuri: grazie a fasi semaforiche dedicate per ciascun flusso, infatti, sarà garantito un elevato grado di sicurezza anche per ciclisti e pedoni". Lo ha riferito a Enrico Fedrighini, consigliere delle Lista Sala, Valentina Giacomelli, project leader di Mic-Hub incaricata della riqualificazione.

"Dopo i tragici incidenti di una settimana fa in corso di Porta Vittoria e di sei mesi viale Brianza, ho voluto verificare che il progetto della nuova piazzale Loreto, in fase di realizzazione, seguisse un nuovo modello di di messa in sicurezza della mobilità attiva ciclabile e pedonale e scritto direttamente ai progettisti responsabili, bypassando tutte le formalità burocratiche", ha spiegato il consigliere comunale Fedrighini.

"Lla strada è esattamente questa e deve svilupparsi in tutta la città - ha commentato Fedrighini -. La priorità è che, a fronte dell’incremento della mobilità ciclabile, è indispensabile riorganizzare le intersezioni stradali con una semaforizzazione differenziata dedicata ai ciclisti, per garantire attraversamenti sicuri privi di interferenze con i veicoli a motore di qualunque tipo (camion, autoveicoli, furgoni, motocarri, ciclomotori). Londra ha avviato questo programma nel lontano 2015, dopo avere sviluppato una rete ed una mobilità ciclabile che non ha eguali in Europa".

Non solo, il consigliere comunale della lista Sala ha avanzato l'idea di ampliare la rete ciclabile di Milano (e le relative infrastrutture) con gli introiti di Area C.