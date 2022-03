Invertito il senso unico: famiglie costrette a fare 7 km (e non 700 metri) per tornare a casa

Senso unico e polemiche. Caos viabilità nel municipio 5, dove l'inversione di un senso di marcia ha fatto scattare la "battaglia" dei residenti. Al centro dello "scontro" c'è via Vaiano Valle, che è a senso unico da fine anno scorso e che da fine febbraio può essere percorsa - al contrario rispetto a prima - soltanto da Vigentino verso il borgo.

Mercoledì mattina alcune delle famiglie che vivono in zona hanno organizzato una protesta inscenando un mini picchetto sulla carreggiata. L'appuntamento - ha spiegato Andreana De Franceschi, consigliere della Lega nel Municipio 5 - è servito per urlare il no "del quartiere alla scellerata decisione dell’amministrazione comunale di trasformare in senso unico i 700 metri di strada che separano il borgo dal quartiere Vigentino. Con questa modifica alla viabilità, per rientrare a casa saremmo costretti a dover percorrere 7 chilometri, passando per il Corvetto e Chiaravalle, di cui gli ultimi 3 chilometri su un tratto isolato e senza illuminazione".

"Tutti i residenti - ha scritto l'esponente del Carroccio in una nota - sono ovviamente d’accordo nel mantenere il doppio senso e per questo si sono rivolti all’assessorato alla mobilità per cercare un punto d’incontro ma le loro richieste sono state tutte cestinate. È incredibile come le istanze dei cittadini, sacrosante e assolutamente di buon senso come in questo caso specifico, non vengano prese nemmeno in considerazione né dal comune né dal municipio, entrambi a guida Pd. Chiediamo quantomeno una valida alternativa che non ci obblighi a fare giri assurdi semplicemente per rientrare a casa. La sinistra - ha concluso - smetta di nascondersi”.

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega: "Senso unico o senza senso a Vaiano Valle? Quando si parla di mobilità la sinistra ci regala sempre delle perle di assoluta rarità, un approccio creativo alla materia che non tiene minimamente conto delle esigenze dei cittadini del borgo, già costretti a convivere con il campo nomadi irregolare e le discariche abusive a causa del lassismo di Pd e compagni".

Dal comune hanno però fatto sapere che, nonostante i numerosi sopralluoghi effettuati, non è stato possibile trovare un'alternativa per mantenere il doppio senso perché la strada è troppo stretta. E di conseguenza pericolosa.