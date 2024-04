Il parco super tecnologico di Milano con 300 sensori sugli alberi

Ben 300 sensori. Tutti collegati a internet. Tutti in grado di fornire dati in tempo reale sull’inquinamento, ma non solo. Sono le apparecchiature che verranno applicate per i prossimi 18 mesi sugli alberi di Bam, la biblioteca degli alberi di Milano. Il progetto di ricerca si chiama “Prospettiva terra” ed è stato realizzato realizzato grazie a diversi sponsor (McDonald’s, Henkel, Ricola, Omnicom Media Group) col sostegno della fondazione Catella e col patrocinio del comune di Milano.

I 300 sensori sugli alberi del parco potranno fornire i dati dello stoccaggio di CO2, della rimozione delle polveri sottili e della stabilità degli alberi. Dalle prime rilevazioni risulta che gli alberi di Bam, monitorati dal progetto, hanno stoccato 101 tonnellate di CO2 mentre, solo nei primi tre giorni di aprile, hanno rimosso 570 grammi di sostanze nocive e si stima arriveranno a 71 kg in un anno. “Il miglioramento della qualità dell’aria, generato dagli alberi del parco, può raggiungere picchi del 25-30% rispetto ad un’area non alberata”, hanno spiegato i promotori del progetto.

"Abbiamo sostenuto la sperimentazione di Prospettiva Terra con il posizionamento di questi innovativi sensori sugli alberi della Bam, che ci forniranno dati preziosi sulla funzione dei nostri alberi, perché il progetto va esattamente nella direzione delle azioni messe in campo sino a qui dal Comune di Milano per una città più sostenibile e vivibile, nella quale il ruolo degli alberi e la loro condizione di benessere è condizione fondamentale per il miglioramento della qualità dell’aria, per combattere le isole di calore, per fronteggiare il cambiamento climatico che stiamo tutti toccando con mano - ha spiegato Elena Grandi, assessore Elena Grandi -. Se il progetto darà output interessanti, potrà essere replicato e riproposto in futuro anche in altri luoghi".