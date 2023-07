Strage dei ciclisti, a Milano stop ai camion senza sensori

L'obiettivo è quello di fermare la strage dei ciclisti. Per questo il comune di Milano ha deciso di mettere al bando dal prossimo 1° ottobre tutti i mezzi pesanti senza i sensori per la rilevazione dell'angolo cieco.

La decisione è arrivata martedì 11 luglio, giorno in cui la giunta di Milano ha approvato un pacchetto di mobilità (tra cui la sosta massima di due ore all'interno di Area C). La delibera, più nel dettaglio, varrà su tutta l'Area B, dunque praticamente su tutto il territorio comunale. Il testo impedisce il divieto di accesso e circolazione in città per i mezzi a partire dalle 3,5 tonnellate. Il divieto sarà in vigore dalle 7.30 alle 19.30 nei giorni feriali.

Partiamo prima dai mezzi più pesanti - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala - che sono i più rischiosi e che dall'1 ottobre non potranno entrare se non hanno installato il dispositivo, o dovranno dimostrare di avere fatto l'ordine". I mezzi più leggeri, invece, avranno tempo un anno in pi§ fino a ottobre 2024.

Ci sarà una deroga. Tutti i veicoli i cui proprietari risulteranno in possesso di un contratto di acquisto di un sistema di sensori, potranno ricolare fino all'installazione del dispositivo che, comunque, non deve avvenire entro il 31 dicembre 2024. La deroga per i mezzi più leggeri, invece, terminerà il 31 dicembre 2025.

La strage dei ciclisti

La tragica scia di sangue - che per il momento si è fermata con la morte di una 60enne in piazza Durante - è iniziata in viale Brianza, all'altezza di Piazzale Loreto. Qui intorno alle 14.30 di mercoledì 1° febbraio un camion aveva travolto e ucciso Veronica Francesca D’Incà. I soccorritori erano intervenuti in codice rosso, ma non avevano potuto fare altro che constatarne il decesso.

Un mese e mezzo dopo, il 20 aprile, un camion betoniera ha spezzato la vita di Cristina Scozia, mamma di una bimba di 5 anni, in via Francesco Sforza. Anche in questo caso i sanitari non erano riusciti a salvarle la vita, troppo gravi le ferite riportate. Pochi giorni dopo, l'8 maggio, un camion aveva spezzato la vita di Li Tianjiao.

Nel novembre del 2022, sui Bastioni di Porta Nuova, Silvia Salvarani era stata trascinata e uccisa da una betoniera. Anche lei si trovava in bicicletta.