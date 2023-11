Il Tar ha annullato l'obbligo dei sensori sui mezzi pesanti a Milano

Non dovranno più necessariamente montare i sensori per l'angolo cieco i mezzi pesanti che circolano all'interno dell'Area B. Il tribunale amministrativo regionale della Lombardia (Tar) ha accolto il ricorso di Assotir contro i provvedimenti di palazzo Marino che dal 1° ottobre ha imposto ai mezzi pesanti di dotarsi delle tecnologie.

"Gli atti impugnati vanno annullati in ragione dell'incompetenza del Comune ad adottarli", si legge nella sentenza. "È palese che un dispositivo volto a scongiurare incidenti in danno di pedoni e ciclisti", prosegue la sentenza, "risponda a un'esigenza di ordine pubblico e sicurezza".

Secondo il tribunale amministrativo regionale dovrebbe essere lo stato a legiferare su questi temi. "Gli atti impugnati vanno annullati in ragione dell'incompetenza del Comune ad adottarli - conclude la sentenza -. Il predetto annullamento coinvolge i veicoli di categoria M2 ed M3 destinati al trasporto di persone e quelli di categoria N3, destinati al trasporto merci con massa superiore a 12 tonnellate. Quanto ai mezzi di categoria N2 (trasporto merci con massa superiore a 3,5 tonnellate, ma inferiore a 12 tonnellate), essi sono raggiunti dall'annullamento in quanto la previsione impugnata si riferisce loro è inscindibilmente connessa con quella relativa ai mezzi di categoria N3".

La norma dopo la strage di ciclisti

La decisione di obbligare tutti i mezzi pesanti a dotarsi di sensori era arrivata martedì 11 luglio, giornata in cui la giunta di Milano aveva approvato un pacchetto di mobilità (tra cui la sosta massima di due ore all'interno di Area C). La decisione era stata presa in seguito a una serie di incidenti stradali causati mortali causati da conducenti di camion; incidenti in cui erano morti sia pedoni che ciclisti.

Il comune aveva comunque previsto delle deroghe. Tutti i veicoli i cui proprietari risultavano in possesso di un contratto di acquisto di un sistema di sensori, potevano circolare fino all'installazione del dispositivo. Questo fino al 31 dicembre 2024, per i mezzi più leggeri, invece, il termine della deroga era stato fissato al 31 dicembre 2025.