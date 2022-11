Senzatetto: aumentano i posti letto nei centri accoglienza per l'inverno

Torna, come ogni anno, il Piano Freddo del Comune di Milano, per potenziare l'assistenza ai senza dimora durante la stagione invernale. Da subito sono attivati 440 posti in più per chi dorme in strada e, durante lo screening sanitario, sarà offerto alle persone il vaccino antinfluenzale. Inoltre, tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, è attivo il numero per le segnalazioni: 0288447646.

I nuovi posti saranno suddivisi tra le case comunali (Jannacci, viale Puglie, via Barabino, Mezzanino della Stazione Centrale, corso di Porta Vigentina, via San Marco e via Balsamo Crivelli), dove ne verranno ricavati 280, e le strutture gestite da associazioni del terzo settore che hanno partecipato ad una selezione pubblica, che ne offriranno 160. Altri 200 posti saranno poi attivabili su segnalazioni, grazie alla disponibilità di alcune associazioni che collaborano col sistema di accoglienza. Inoltre, durante l'inverno, potranno essere aperte altre strutture in caso di necessità.

Per accedere alle strutture occorre presentarsi in via Sammartini 120, punto d'accesso di tutti i servizi per i senza dimora. Dal 28 novembre 2022 il centro aprirà dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 il lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 14 alle 18 il mercoledì e dalle 10 alle 17 sabato, domenica e nei giorni festivi. Il primo passaggio sarà quello di uno screening sanitario a cura di medici volontari, che offriranno il vaccino antinfluenzale. Le visite mediche inizieranno il 21 novembre.

Una cucina itinerante, gestita a turno da varie associazioni, distribuirà zuppa calda in diversi punti della città. Tra i servizi previsti nel Piano Freddo, anche gli spazi dei centri diurni per offrire accoglienza durante il giorno con servizi come mense, lavanderie, guardaroba, ambulatori medici, parrucchiere, senza dimenticare laboratori e attività di socializzazione.

"Il Piano Freddo - ha spiegato l’assessore al welfare Lamberto Bertolé - mira a rispondere al bisogno primario di un posto letto, soprattutto quando le temperature diventano più rigide, e, contemporaneamente a ingaggiare un dialogo con chi vive in strada da tanto tempo e ha innalzato un muro di diffidenza nei confronti degli altri, per provare ad avviare un percorso di reinclusione sociale. Uno sforzo che si è rafforzato e strutturato nel corso degli anni, anche grazie alla preziosa collaborazione del terzo settore. Anche quest’anno chiediamo il supporto dei milanesi perché ci segnalino le persone in difficoltà e ci aiutino ad attivare interventi tempestivi e più efficaci".