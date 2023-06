I senzatetto di Milano verranno contati e intervistati

Le persone senza fissa dimora della città verranno censite e intervistate. È il programma 'operativo complementare inclusione' del Comune di Milano. A parlarne nel suo podcast quotidiano è stato il sindaco di Milano, Beppe Sala.

Il piano, che sarà sviluppato in collaborazione con il privato sociale, ha l'obiettivo di scattare una fotografia attuale del fenomeno nel territorio della città di Milano e comprendere meglio i bisogni delle persone senza dimora e le dinamiche che conducono alla marginalità e alla povertà estrema. 800 i volontari che, guidati da un coordinatore esperto, dalla notte di lunedì 12 giugno intervisteranno chi vive in strada. "Il Comune di Milano - Sala - ha organizzato una rilevazione fatta con un metodo scientifico sperimentato anche in altre grandi città europee e che è arrivata alla sua quarta edizione, dopo quelle del 2008, 2013 e 2018".

Il primo passaggio dell'iniziativa si svolgerà tra il 12 e il 16 giungo. "La prima sera, tra le 22 e le 2 di notte, squadre di volontari, guidati da un coordinatore più esperto, si muoveranno all'interno della città per censire e intervistare le persone senza dimora che vivono per strada - ha proseguito il sindaco -. Da martedì 13 a venerdì 16 lo stesso lavoro si svolgerà, invece, all'interno delle strutture di accoglienza cittadine. La rilevazione avrà poi una sessione anche nel periodo invernale, quando storicamente la presenza di senzatetto aumenta per via dei servizi disponibili, dai dormitori ai centri diurni, dalle docce pubbliche ai guardaroba".

Per poter effettuare le rilevazioni nei giorni scorsi Palazzo Marino ha lanciato un appello per reclutare volontari. "Abbiamo riscontrato una grande voglia di partecipazione - sottolinea il primo cittadino - con oltre 800 milanesi che, in una o più sere della rilevazione, hanno scelto di mettere a disposizione il loro tempo. Voglio ringraziarli tutti, perché con la loro disponibilità rappresentano l'espressione migliore del più alto spirito ambrosiano".

Nel frattempo, ha concluso Sala, "l'amministrazione, da parte sua, continuerà a investire risorse umane ed economiche per costruire servizi strutturali e non emergenziali di contrasto alla grave marginalità, sulla base del principio secondo cui la soluzione non è solo fornire una risposta al bisogno primario della casa, ma cercare di avviare percorsi di re-inclusione sociale con un accompagnamento personalizzato. Avere una fotografia aggiornata del fenomeno serve proprio a rafforzare questo tipo di approccio. Un obiettivo su cui ci proponiamo di lavorare per i prossimi anni".