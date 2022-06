Vaiolo delle scimmie, 11 casi in Lombardia: tutti in isolamento a casa

Sono undici i casi di pazienti affetti da vaiolo delle scimmie in Lombardia, stando ai dati forniti dall'assessorato al welfare nella serata di martedì 31 maggio. Sono tutti italiani. Cinque di loro risiedono nel territorio dell'Ats Milano, tre in Brianza, uno rispettivamente nel Bresciano, nel Pavese e nell'Ats Val Padana (Cremona-Mantova). Tutti sono in isolamento domiciliare e in buone condizioni e per tutti questi casi il 'cluster' è stato individuato all'estero.

Uno dei casi è stato diagnosticato presso l'ospedale di Verona, cinque al Sacco e cinque al San Matteo di Pavia. Negativo invece il turista americano che, il 29 maggio, si era rivolto al Policlinico di Milano con qualche sintomo sospetto.

Intanto è stato sequenziato l'intero genoma di un ceppo di virus del vaiolo delle scimmie prelevato dal tampone di uno dei pazienti di ritorno dalle isole Canarie. L'operazione è stata effettuata al San Matteo di Pavia da un team composto da Piera D’angelo, Guglielmo Ferrari, Stefano Gaiarsa, Federica Giardina, Stefania Paolucci, Antonio Piralla, Greta Petazzoni e Federica Zavaglio, e guidato da Fausto Baldanti, direttore di microbiologia e virologia all'ospedale pavese.

"Un’analisi filogenetica preliminare mostra chiaramente che il genoma ottenuto appartiene al clade dell'Africa occidentale di Mpxv ed è più strettamente correlato con i ceppi riscontrati recentemente in Portogallo e nel resto d’Europa", commenta Baldanti. "Complimenti alla squadra di ricercatori guidati dal professor Fausto Baldanti", ha commentato la vice presidente e assessore al welfare Letizia Moratti: "Un importante risultato che certifica l'altissimo livello internazionale raggiunto dalla ricerca biomedica della sanità lombarda".