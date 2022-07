Perché sono state sequestrate le ruote di alcuni treni Trenord

Dopo le rotaie, le ruote. La procura di Milano ha sequestrato giovedì le ruote "usurate" di alcuni treni, che sono in attesa di manutenzione in uno dei depositi di Trenord. L'obiettivo, evidente, è svolgere accertamenti nell'ambito dell'inchiesta aperta qualche giorno fa con l'ipotesi di "pericolo di disastro ferroviario" dopo che l'azienda che gestisce il trasporto ferroviario regionale aveva bloccato la circolazione dei convogli nel Passante di Milano a causa dell'usura delle ruote, cancellando più di 300 corse al giorno.

Nelle indagini del dipartimento "ambiente, salute, sicurezza, lavoro", guidato dall'aggiunto Tiziana Siciliano, nei giorni scorsi erano già stati posti sotto sequestro tratti di binari tra le fermate di Dateo e Porta Vittoria. Trenord aveva fatto sapere, infatti, di aver individuato la causa dell'usura anomale delle ruote proprio nelle rotaie "frastagliate". Al contrario, Rfi, che gestisce l'infrastruttura, aveva rimarcato di non aver evidenziato nessuna anomalia.

Nella giornata di giovedì, la polizia scientifica ha anche effettuato rilievi fotografici e ha prelevato della polvere di ferro che potrebbe essere il residuo dell'usura delle ruote, oltre a delle parti di grasso lubrificante che di solito viene applicato sulla parte laterale delle rotaie. Stando a quanto appreso, Trenord per accelerare i tempi si è resa disponibile a farsi carico dei costi degli accertamenti più urgenti disposti dai magistrati, tra cui la "scansione 3d dei binari", da eseguire nei prossimi giorni. Per individuare le cause del problema, però, sarà necessaria l'analisi dei rilievi tecnici e dei documenti acquisiti e ci vorranno diverse settimane. E l'assessore regionale ai trasporti Claudia Maria Terzi aveva subito ammesso che, ad ora, una data per la riapertura del Passante ancora non c'è.