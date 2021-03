Milano, un cane chiuso in una cassa e incatenato, l'altro legato: sequestrati

Ad intervenire per portare via i due animali Oipa. Sanzionato il proprietario

Un cane rinchiuso in una cassa di legno e, persino, incatenato, e l'altro legato a una catena cortissima tra alcuni furgoni parcheggiati. Queste le tremende condizioni in cui le guardie zoofile dell'Opia di Milano hanno trovato due cani, che hanno prontamente sequestrato.

A pochi giorni dal salvataggio degli otto cani e dei tre conigli di San Zenone al Lambro (Milano), dove una donna li teneva nel degrado più totale, l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) è intervenuta di nuovo, questa volta a Milano città, per portare al sicuro i due cani. Il proprietario dei due animali, un meticcio e un Amstaff, è stata sanzionato ai sensi della normativa regionale.

"A seguito di un controllo troviamo, all’interno di un cortile di una autofficina, due cani in una situazione terribile - racconta il coordinatore del Nucleo delle guardie zoofile Oipa di Milano, Fabio D’Aquila -. Un meticcio era chiuso dentro una cassa di legno e, come se non bastasse, incatenato, mentre un cane di razza Amstaff era legato con una catena cortissima tra alcuni furgoni parcheggiati. La responsabile del servizio, Alessia Cubeddu, vice coordinatrice del nostro Nucleo, ha immediatamente sanzionato il proprietario titolare dell’autofficina e proceduto al sequestro amministrativo dei due poveri cani, assistita dalla polizia locale".

I due cani sequestrati sono ora ricoverati nel canile sanitario di Milano e sono in buona salute. L’Oipa invita a segnalare maltrattamenti su Milano e Monza Brianza scrivendo alle email guardiemilano@oipa.org e guardiemonza@oipa.org.