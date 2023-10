Serena Vicari morta, addio alla professoressa dell'Università Bicocca

La sociologa Serena Vicari Haddock è morta. Aveva 70 anni e si è spenta a Milano.

All'ombra della Madonnina, presso l'Università Bicocca, era docente di Sociologia dell'Ambiente e del Territorio. Temi sui quali aveva fatto ricerca per anni, in particolare sulla rigenerazione delle città in Italia e Europa.

La professoressa è stata autrice di diverse pubblicazioni. Tra le altre: “La città contemporanea” (Il Mulino, 2004) e “Questioni urbane. Caratteri e problemi della città contemporanea” (Il Mulino, 2013).

Ha curato “Sei lezioni sulla città” di Guido Martinotti (1938-2012), sociologo che ha partecipato alla fondazione dell'Università Milano-Bicocca. Un volume edito da Feltrinelli.