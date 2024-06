Serena Williams davanti al Duomo di Milano come "una turista qualunque"

"Solo una turista" davanti al Duomo di Milano. Si definisce così Serena Williams in un video postato su Instagram nel quale si sente come sottofondo "Mambo italiano", nota canzone composta da Bob Merrill negli anni Cinquanta che ha avuto vari interpreti, celebre la versione di Dean Martin. L'ormai ex tennista statunitense si trova nel capoluogo meneghino per assistere alle sfilate della Fashion Week.

Accompagnata dalla madre e dalla sorella, Serena Williams sta visitando Milano tra uno show di moda e l'altro. Migliaia i commenti di apprezzamento sotto il post Instagram. La donna, 42 anni quasi 43, ha lasciato il tennis dopo una carriera sfavillante trasformandosi in imprenditrice ed è molto attiva sui social dove mostra sempre più spesso i luoghi che visita. Questa volta proprio Milano.