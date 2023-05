I servizi digitali del Comune di Milano (grazie ai fondi del Pnrr)

Sono otto le iniziative del Comune di Milano per la "trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni" finanziate dal Pnrr, per un valore complessivo di oltre 17,5 milioni di euro. Le ha illustrate Layla Pavone, già candidata sindaca del Movimento 5 Stelle nel 2021 e, dall'anno successivo, coordinatrice del board per l’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale.

Il primo contributo è riferito al piano per la migrazione su piattaforma Cloud: 20 servizi pubblici offerti dal Comune di Milano che potranno essere più fruibili per i cittadini e le imprese, con maggiore sostenibilità ambientale anche grazie alla riduzione dei consumi del data center. E poi, l'estensione dell'utilizzo di Spid e Cie (identità digitale) e dell'anagrafe digitale (Anpr); l'adozione dell'app Io; l'adozione della piattaforma PagoPa (con 28 servizi); e il progetto Maas4Italy (Mobility as a service: prenotazione e pagamento di più servizi di mobilità tramite un'unica piattaforma digitale). E ancora: Living Lab, la piattaforma di notifiche digitali, due progetti per servizi di cybersecurity e il progetto sui dati e l'interoperabilità.

Ma non è tutto, perché il Comune pensa già all'inclusione digitale dei cittadini grazie al miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali. "Il tema delle competenze digitali e della cittadinanza digitale - spiega Pavone - è per il Comune di Milano estremamente importante in virtù della strategia di inclusione e di sostenibilità di ogni piattaforma digitale che nasce proprio per fornire servizi più semplici, utili, rapidi".