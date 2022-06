Il comune sta pensando a realizzare degli spazi da dedicare ai rider

Spazi appositamente destinati ai rider (con servizi igienici), corsi di sicurezza stradale e lingua italiana per chi lavora nel settore del delivery. È quello che ha chiesto il consiglio comunale di Milano alla giunta. Il parlamentino, infatti, nella seduta di lunedì 6 giugno ha votato un emendamento al documento unico di programmazione 2022-2024 in cui erano presenti le proposte; la mozione - presentata dai consiglieri Dem Daniele Nahum e Natascia Tosoni - è passata con 25 voti favorevoli e 8 contrari.

Luoghi di sosta e servizi igienici ma non solo, tra le proposte c'è anche l'istituzione di una sorta di "albo". Il documento, infatti, chiede anche di impegnare l'amministrazione di "attivarsi, anche presso gli enti superiori e competenti, per valutare le migliori modalità giuridiche e organizzative per poter costruire e realizzare un elenco dei rider operanti in città, come ad esempio un albo, la cui iscrizione sarà su base volontaria, atto a garantire dei servizi erogati gratuitamente dal Comune di Milano".

Non è la prima volta che l'amministrazione comunale pensa ai rider. A fine marzo gli assessori Granelli (sicurezza) e Cappello (sviluppo economico e politiche del lavoro) avevano annunciato che Palazzo Marino, entro qualche mese, avrebbe realizzato dei corsi di sicurezza stradale e di italiano dedicati ai rider. "Riteniamo questo intervento una priorità", avevano chiosato in una nota congiunta i due assessori.