Blackout al comune: servizi per i cittadini nel caos anche oggi

Sono ancora quasi del tutto bloccati i servizi per i cittadini del comune di Milano, colpiti domenica da un guasto. Il "centro elaborazione dati del comune di Milano ha subito un’interruzione di servizio generalizzata riconducibile a problemi di alimentazione elettrica", aveva annunciato nelle scorse ore palazzo Marino.

"Il comune di Milano, in collaborazione con i fornitori dei servizi coinvolti, ha avviato tutte le necessarie procedure per ripristinare le attività. Attualmente gli operatori sono ancora al lavoro e i principali servizi di sportello verso i cittadini, le cittadine e le imprese potrebbero non essere attivi o subire disagi nella giornata di domani", avevano spiegato dall'amministrazione.

E i disagi si sono puntualmente verificati. Alle 8 di lunedì mattina, con un tweet dal proprio profilo ufficiale, il comune ha infatti fatto sapere che "gli interventi di ripristino della rete sono ancora in corso". Quindi: "I servizi al pubblico subiscono interruzioni e disagi per l’intera giornata di oggi".