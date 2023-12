Atm gestirà i trasporti a Milano almeno fino al 2026

Atm continuerà a gestire il servizio di trasporto pubblico locale a Milano almeno fino a tutto il 2026, e intanto si avvieranno le procedure per una eventuale gara pubblica. Lo fa sapere l'agenzia di bacino del trasporto pubblico per Milano, Monza, Lodi e Pavia, rendendo anche note le tempistiche delle procedure di gara per i sei lotti in cui è diviso il territorio.

I sei lotti, secondo la legge regionale, devono essere abbastanza grandi. Il limite minimo è fissato in 10 milioni di vetture per km all'anno. Il primo lotto comprende le aree urbane di Milano e Monza, nonché il Nord Milano, la Cassanese e il trasporto urbano di diversi centri: San Donato, San Giuliano, Peschiera, Pantigliate e Cernusco sul Naviglio. Il secondo lotto riguarda il nord-ovest milanese e la Brianza occidentale, tra cui la zona di Legnano, Rho e Bollate. Il terzo lotto riguarda la Brianza centrale, il Vimercatese e la Valle dell'Adda. Il quarto lotto comprende la zona della Martesana, Melegnano, Paullo e tutta la provincia dl Lodi, compreso il trasporto urbano nella città di Lodi. Il quainto lotto riguarda il Magentino, l'Abbiatense e la zona di Binasco. Il sesto lotto, infine, comprende tutta la provincia di Pavia, compresa l'area urbana della città di Pavia.

Delle gare nel territorio del bacino si è parlato alla conferenza locale del trasporto pubblico, convocata da Francesca Zajczyk (presidente dell'agenzia) all'Università di Milano Bicocca per fare il punto sul futuro del Tpl ascoltando anche le istanze del territorio. "Finalmente - ha detto Zajczyk - siamo tornati a incontrarci tutti insieme. Questa giornata è stata l’occasione per confrontarci e condividere i prossimi passi, avviare una nuova fase di confronto in un momento storico in cui il rafforzamento del sistema del trasporto pubblico è più che mai fondamentale, da un punto di vista dei servizi al cittadino e della tutela ambientale".

Per Zajczyk "ci sono criticità da affrontare, a partire dalla carenza di autisti che riguarda non solo il nostro territorio ma tutta l’Europa, e dalle risorse economiche a disposizione delle agenzie, che dovrebbero certamente essere incrementate attraverso politiche strutturali e di sistema anche per garantire il rinnovo delle flotte e raggiungere motorizzazioni a emissioni 0".

Le linee di intervento per il futuro saranno quattro: l’integrazione tariffaria ferro-gomma e tra servizi urbani e interurbani, il conseguimento di migliori standard qualitativi, la condivisione in tempo reale delle informazioni sul servizio erogato anche e soprattutto nei confronti dell’utenza e la creazione di reti di partecipazione nel processo di programmazione e monitoraggio dei servizi.

Entro la prima metà del 2024 saranno pubblicati i bandi per i lotti dal secondo al quinto. Si prorogheranno quindi gli attuali contratti fino a fine del 2025 per permettere i tempi di espletamento delle gare. Per il primo lotto si è già detto: poiché il Comune di Milano ha scelto di prorogare l'affidamento ad Atm fino a fine 2026, le gare verranno espletate in tempo utile per quella data. Per il lotto 6, quello pavese, infine, è prevista una proroga del contratto che non è però ancora stata definita. L'agenzia pianificherà quindi le tempistiche di gara successivamente.

Carenza di personale, l'allarme sulla regolarità del servizio

Tra il 2017 e il 2022, a parte il biennio di pandemia covid, l'offerta del trasporto pubblico in tutto il bacino è rimasta pressoché invariata, con circa 52 milioni di vetture per km all'anno. Nella città metropolitana di Milano e nella provincia di Monza-Brianza, dopo l'introduzione del sistema tariffario integrato nel 2019, i passeggeri sono incrementati e gli abbonati sono aumentati del 7%. Infine, nel 2023 i dati (ancora parziali) dicono che la regolarità del servizio, negli ultimi mesi, è stata messa a durissima prova per effetto della carenza del personale. Quando ci saranno i dati di fine anno, segneranno senz'altro una netta flessione rispetto al 2022.