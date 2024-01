Servizio civile: in Lombardia si cercano 125 persone

In Lombardia ci sono 125 posti per il servizio civile. Possono candidarsi i giovani tra i 18 e i 28 anni d’età entro il 15 febbraio. Chi parteciperà al bando dovrà dare una disponibilità di 25 ore per 5 giorni alla settimana in un anno, con un rimborso mensile di 507,30 euro. Sono 33 i comitati che hanno aderito. Tra questi anche quelli dei i comuni di Milano, Sesto San Giovanni, Paderno Dugnano, Nova Milanese, Buccinasco, Peschiera Borromeo e Opera. Per candidarsi è possibile accedere alla pagina domandaonline.serviziocivile.it

La Croce Rossa italiana in Lombardia ha predisposto otto progetti a seconda delle aree tematiche. Gran parte del lavoro verterà sul supporto alla mappatura dei dati, delle necessità e dei servizi già presenti sul territorio. Grande attenzione alle persone fragili e all’eliminazione delle disuguaglianze sociali ed economiche.

I progetti prevedono in diversi ambiti servizi di trasporto persone, anche speciali, e beni come materiali sanitari o organi. Previsti anche lavori di back office e di supporto al centralino, oltre che di educazione sanitaria all’interno delle scuole. E, poi, sostegno agli anziani e ai disabili con i servizi di compagnia a domicilio, trasporto e consegna della spesa.