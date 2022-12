La Russa vorrebbe introdurre una sorta di mini servizio militare

Si torna a parlare di servizio militare in Italia. A lanciare l'argomento è stato il presidente del Senato Ignazio La Russa nel suo discorso in chiusura delle celebrazioni organizzate dagli Alpini in piazza Duomo a Milano per ricordare tutti i caduti, cerimonia svoltasi nella mattinata di domenica 11 dicembre. "Ho predisposto, ma non lo presenterò io perché come presidente del Senato non posso e lo farà un gruppo di senatori, un disegno di legge per portare a 40 giorni", ha detto La Russa.

A fronte della partecipazione al servizio il governo potrebbe concedere una serie di incentivi come punti per la maturità, per la laurea e un punteggio aggiuntivo per i concorsi pubblici. Il disegno di legge annunciato da La Russa "parte da una legge che è ancora in vigore anche se non viene più finanziata da molto tempo ed è quello della cosiddetta mini naja - ha precisato il presidente del Senato a margine della manifestazione -. Il concetto è quello ma è ampliato, quando c'era il servizio militare il periodo di addestramento durava 40 giorni. Noi crediamo che per venire incontro alle richieste arrivate dalle forze armate e soprattutto dagli alpini, sia giusto fare una legge che consenta, volontariamente a chi quindi lo desidera, di passare non tre settimane ma 40 giorni, nelle forze armate".

L'obiettivo, comunque, non è rendere il servizio militare obbligatorio. "Oggi come oggi probabilmente costerebbe in termini di risorse più di quanto è possibile oggi ottenere. Ma è un primo passo - ha concluso -. Se riuscissimo a fare in modo che i giovani dai 16 ai 25 anni possano, se lo vogliono, passare un periodo di 40 giorni a imparare cosa è l'amore per l'Italia e il senso civico avremo fatto un grande servizio all'Italia".