La coppia che fa sesso orale in metro a Milano (in pieno giorno)

In metro. Davanti a tutti. "Spettacolo" vietato ai minori venerdì su un treno della linea rossa di Milano, dove due giovani hanno deciso di lasciarsi andare a delle effusioni particolarmente spinte senza preoccuparsi evidentementi degli altri passeggeri intorno.

La denuncia è arrivata via social dalla pagina "Milano bella da Dio" e in un attimo lo scatto è diventato virale. Il ragazzo si sarebbe abbassato i pantaloni e la ragazza davanti a lui, seduta, gli avrebbe praticato del sesso orale davanti a numerosi "testimoni", anche perché erano circa le 15 e il vagone non era affatto vuoto.

Tra Facebook e Instagram tanti i commenti alla fotografia, molti dei quali indignati. Non è mancato, però, chi ha fatto un sarcastico e ironico accenno alle norme anti covid e al distanziamento da rispettare sui mezzi pubblici.