A Sesto il primo trapianto di polmoni a cuore fermo

All'ospedale di Sesto San Giovanni è stato realizzato il primo trapianto di polmoni a cuore fermo dell'Asst Nord Milano. Si tratta di una procedura particolarmente rara, difficilmente realizzabile. Il trapianto è stato possibile grazie al lavoro congiunto del Coordinamento ospedaliero di Procurement, del Coordinamento regionale Procurement e della Sc Trapianti-Lombardia Nitp. La procedura è molto impegnativa e richiede la collaborazione di numerosi professionisti.

Il donatore ha avuto un arresto cardiaco a seguito di un malore e, nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduto. Dopo la morte cardiaca ufficiale l'uomo è stato considerato come potenziale donatore di polmoni. Per poter procedere al prelievo degli organi è necessario preservarne le funzionalità attraverso appositi strumenti. I polmoni, in particolare, devono essere espiantati tempestivamente e tra il decesso e l'inizio del trapianto non possono passare più di 240 minuti.

Dopo essere stati prelevati, i polmoni sono stati riperfusi e ricondizionati per verificarne la funzionalità prima dell'intervento di trapianto. Inoltre, la scelta del donatore permetterà anche a 50 potenziali riceventi di avere tessuti. Alla procedura hanno partecipato i professionisti del blocco operatorio di Sesto supportati dall'équipe infermieristica Nord Milano, i chirurghi toracici del Policlinico - che si sono occupati del prelievo -, i medici del Monzino per il prelievo dei grossi vasi e quelli del Gaetano Pini per il prelievo del tessuto muscolo scheletrico. Hanno partecipato anche i professionisti del Niguarda che si sono occupati del prelievo di cute.