Sette cose che di sicuro non sapevi su Milano

Milano ha infinite sfaccettature e offre molte curiosità che potrebbero non essere note a tutti. Abbiamo scelto sette aspetti che, forse, non conoscevate fino in fondo.

Il Naviglio morto

Anche se Milano è nota per i suoi canali, il "Naviglio Morto" è una parte della rete dei Navigli che non è più in uso. Questo tratto di canale, un tempo fondamentale per il trasporto di merci, ora è un affascinante pezzo di storia urbana, nascosto tra le moderne strutture della città. Si trovava in pieno centro, in Brera, tra via Pontaccio e via San Marco. Era "morto" perchè senza sbocchi.

Le Colonne trasportate

Le Colonne di San Lorenzo sono uno dei luoghi storici più famosi di Milano, oggi fulcro della movida, ma ciò che molti non sanno è che le colonne non sono originarie di quel sito. Sono state trasportate lì da alcuni edifici romani della città - probabilmente un tempio pagano sito nell'area dell'attuale piazza Santa Maria Beltrade -, rappresentando così un affascinante esempio di riutilizzo architettonico nell'antichità.

L'Albergo Diurno

Situato sotto Piazza Oberdan, progettato negli anni Venti, l'Albergo Diurno Venezia era un complesso 1.200 mq di servizi pubblici, inclusi bagni, spogliatoi e altri servizi igienici, operativo fino agli anni '80. Era aperto dalle 7 alle 23, c'era anche una parte di terme, oltre ai parrucchieri. Oggi è chiuso al pubblico, ma rappresenta un intrigante esempio di architettura e vita sociale degli anni passati. Dovrebbe rinascere come museo entro il 2026. Oggi è visitabile con il Fai.

La Casa 770

Una replica esatta della famosa Casa 770 di New York, sede centrale del movimento Chabad-Lubavitch, si trova a Milano. Questa struttura è un simbolo del legame tra le comunità ebraiche di Milano e New York.

La Pietra dello scandalo (o dei falliti)

Situata in Piazza Mercanti, questa pietra serviva come punto di punizione pubblica. I debitori insolventi venivano esposti su questa pietra come segno di vergogna. È un ricordo di come le pratiche giudiziarie e sociali possano evolversi nel tempo.

L'Acquario civico

Non è famoso come quello di Barcellona o Genova, ma Milano ha un piccolo gioiello nascosto mediamente sconosciuto al grande pubblico. Situato nel Parco Sempione, l’Acquario Civico è uno degli acquari più antichi d'Europa. Inaugurato nel 1906 durante l'Esposizione Internazionale di Milano, l'edificio è un esempio pregevole di architettura liberty. Nonostante le sue dimensioni ridotte rispetto ai moderni acquari, l'Acquario Civico di Milano ha un grande valore storico e culturale, offrendo un'interessante esposizione di specie marine e fluviali, con un focus particolare sugli ecosistemi lombardi e mediterranei. È un piccolo gioiello nascosto che testimonia l'interesse della città per la natura e l'ambiente.

Il Cimitero monumentale

Meriterebbe un intero capitolo a parte. Ma il Cimitero monumentale è un vero e proprio museo a cielo aperto da non perdere. Ospita monumenti funerari e tombe di straordinaria bellezza artistica e architettonica. Progettato dall'architetto Carlo Maciachini nel 1866, il cimitero è un luogo dove arte, storia e memoria si fondono, ospitando le spoglie di molte personalità illustri milanesi e non solo. Le sue sculture, obelischi e mausolei sono realizzati da noti artisti e riflettono diversi stili, dal classico al contemporaneo. Vengono spesse organizzate visite guidate. Seguiteci per sapere quando.