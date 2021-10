Al Museo della Scienza e della Tecnica sono arrivati I Sette Savi

Il Museo della scienza e della tecnica di Milano ha accolto I Sette Savi, scultura di Fausto Melotti. Il gruppo scultoreo (in un allestimento permanente) è stato posizionato nel giardino del primo Chiostro dell’edificio Monumentale grazie a un accordo di valorizzazione tra il Comune di Milano, la Città Metropolitana e il Museo del Novecento.

Per la collocazione del gruppo scultoreo sono stati scelti i Chiostri recentemente restaurati, in modo da creare un legame tra le sculture, il verde e il contesto architettonico, dove le figure sono disposte secondo uno schema geometrico che determina un gioco di sguardi, in un enigmatico silenzio volto a rinnovare lo spirito con cui Melotti, artista e ingegnere, le pensò.

I Sette Savi, la descrizione dell'opera e la sua storia

L’opera, costituita da sette sculture realizzate in pietra di Viggiù, è stata commissionata nel 1961 dal Comune di Milano a Fausto Melotti per il giardino del nuovo edificio del Liceo Carducci . Le sette sculture riprendono, modificandola, l’opera in gesso “Costante Uomo” che Melotti aveva presentato alla VI Triennale del 1936 per la Sala della Coerenza progettata dallo Studio BBPR (gli architetti Banfi, Belgioioso, Peressutti, Rogers): dodici sculture in gesso, con una mano incavata all’altezza del cuore, disposte in tre file da quattro sculture ognuna. Nell’abbozzo di figure umane senza dettagli che si rifanno anche ai manichini di De Chirico, l’artista rileggeva il tema dei saggi custodi dell’antica civiltà greca, Talete, Solone, Periandro, Cleobulo, Chilone, Biante e Pittaco , rifacendosi alla ricostruzione fatta da Diogene Laerzio nelle “Vite dei Filosofi”.

Rimosse dopo un danneggiamento e per lungo tempo non visibili, le sculture sono state recuperate dalla Provincia di Milano (oggi Città metropolitana), anche grazie all’Associazione Studentesca del Liceo Carducci, e restaurate nel 2013 col sostegno di Sea.