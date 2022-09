Perché si parla di "settimana corta" per gli uffici comunali di Milano

Per risparmiare energia gli uffici comunali di Milano potrebbero adottare una sorta di "settimana corta": 4 giorni in ufficio e uno in smartworking, il venerdì. La decisione non è stata ancora presa e il condizionale è d'obbligo anche perché il comune si adeguerà "alle linee guida che il Governo stabilirà che saranno soprattutto su temperature più basse d'inverno nei nostri uffici e magari anche riduzione degli orari di accensione dei riscaldamenti", ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della conferenza stampa per la presentazione del progetto Musa presso l’università Bicocca.

"Vogliamo capire cosa fare di più, per esempio stiamo riflettendo sul funzionamento dei nostri uffici - ha aggiunto Sala - è immaginabile che il week-end si prolunghi avendo garanzie che si lavora bene da casa con compiti ben prestabiliti e qui lo smart working ci ha aiutato".

"Sul tema dello smart working - ha sottolineato ancora il sindaco - verrebbe da pensare che il meglio è un sistema in cui si garantisce nei giorni a settimana che parte dei dipendenti non vengano a lavoro ma si conservi una presenza più o meno omogenea. Questo dal punto di vista del funzionamento, dal punto di vista dei consumi energetici invece probabilmente è meglio chiudere un giorno e quel giorno magari non può essere mercoledì".

Crisi energetica: "È un problema che va risolto a livello europeo"

"Il caro energia è uno di quei problemi che devono essere risolti a livello europeo in maniera rapida e in maniera determinata, non possiamo più traccheggiare - ha spiegato il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana sempre a margine della presentazione in Bicocca -. Che sia un intervento con grandissime risorse per risolvere il problema nell’immediato, che sia un intervento per cercare di stroncare la speculazione, sicuramente la forza dell’Europa deve impedire che questa diventi veramente una guerra economica dei nostri giorni".

Il Pd: "Regione usi extraprofitti per aiutare famiglie e imprese"

Nel frattempo gli esponenti del Pd della Lombardia hanno chiesto a Regione Lombardia di destinare gli extraprofitti per aiutare famiglie e imprese alle prese col caro bollette.

"Anche Regione Lombardia ha degli extraprofitti dovuti all’aumento del costo dell’energia: nel 2022 ammontano a 33 milioni che la Regione ha riscosso in più rispetto a quanto previsto. Si tratta dei canoni per le derivazioni idroelettriche, applicati per l’utilizzo dell’acqua per produrre energia, in netta crescita per l’aumento del prezzo dell’energia sul mercato elettrico. La Regione aveva previsto a dicembre di incassare circa 73 milioni di euro e a luglio ha corretto la stima in rialzo a 106 milioni. Queste risorse vanno in buona parte agli enti locali, ma ciò che resta nelle casse regionali deve essere utilizzato per alleviare le bollette di famiglie e piccole e medie imprese. Anche la Regione faccia la sua parte." Lo dichiarano Raffaele Straniero e Fabio Pizzul, rispettivamente capodelegazione del Pd in commissione attività produttive e capogruppo in consiglio regionale, presentando una mozione che sarà discussa giovedì 8 settembre in Consiglio regionale.

Praticamente i Dem chiedono alla giunta regionale che "le risorse derivanti dall’incremento di entrata per i canoni di concessione per grandi derivazioni idroelettriche, connesso alla crescita dei prezzi sul mercato elettrico, siano destinate integralmente a una misura regionale di sostegno nel pagamento dei consumi energetici rivolta alle famiglie lombarde e alle piccole e medie imprese, al momento particolarmente sofferenti per la situazione creatasi."