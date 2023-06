Il milanese che ha vinto 1 milione giocando 1 euro

Un nuovo milionario in città. La Dea bendata bacia Settimo Milanese, dove un fortunato giocatore ha portato a casa un milione di euro con il MillionDay. Stando a quanto segnalato da Agimeg, agenzia specializzata, lo scommettitore ha centrato la combinazione vincente nell'estrazione del 7 giugno, diventando il 256mo milionario del MillionDay.

Ora il vincitore ha 60 giorni di tempo per presentare lo scontrino vincente presso uno sportello della Banca Intesa Sanpaolo o all'ufficio al pubblico in via del Campo Boario 56/d 00154 a Roma. Dovrà presentare un documento d’identità, il codice fiscale e compilare la richiesta di pagamento indicando i dati e la forma di pagamento preferita: bonifico su conto corrente bancario o postale, assegno di traenza presso qualsiasi sportello della Banca Intesa Sanpaolo.

Il MillionDay è una lotteria in cui - con una giocata fissa da 1 euro - bisogna scegliere 5 numeri da 1 a 55. Indovinandoli tutti - proprio come ha fatto il giocatore di Settimo Milanese -, il montepremi raggiunge un milione di euro.