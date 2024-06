Sfera Ebbasta, il ragazzino di Ciny conquista San Siro: la scaletta del concerto

Due date sold out in uno dei templi della musica più ambiti dagli artisti. Il sogno di ogni cantante. Lo sappiamo, con tutti i sold out che abbiamo sentito negli ultimi anni un paio di serate full a San Siro non sono poi una grande notizia. Lo diventano se a riempire il Meazza è un rapper, anzi un trapper. Sfera Ebbasta ha incendiato lo stadio di Milano e lo ha fatto iniziando da sotto zero, da una delle periferie che più periferia non si può, Cinisello Balsamo, e poi si è preso tutto: anche un San Siro gremito di fan, 60mila circa.

Non sono molti i rapper italiani che sono riusciti a esibirsi in uno stadio. Ancora meno quelli che l’hanno riempito. Praticamente zero quelli che si fanno chiamare trapper. Tra loro solo la crème de la crème di Milano, che fra pochi giorni prenderà il testimone del Meazza: i Club Dogo. Con la differenza che loro il rap lo fanno da più di un ventennio e quando Sfera era solo un ragazzino di Ciny loro erano già sulla cresta dell’onda.

La prima serata al Meazza è stata come i fan se l'aspettavano: una scaletta di brani che celebrano il passato, le origini, mescolata correttamente con i nuovi pezzi presi dall'album uscito pochi mesi fa. E, poi, l'asso nella manica di Sfera Ebbasta: i featuring. Sul palco il ragazzino di Ciny, che ragazzino non è più, ha ospitato i grandi nomi della trap italiana da Lazza a Rkomi, Tedua, Anna, Tony Effe fino a Geolier arrivato direttamente dallo stadio Maradona. E, poi, l'inaspettato: Simba La Rue.

Nella scenografia, degna di un concerto a San Siro, sono apparse alcune scritte: "Free Simba", "Free Baby", "Free Shiva". Messaggi che non sono passati inosservati. Il 'monumento' al centro del palco raccoglie le suggestioni urbane che il trapper ha sempre raccontato nei suo brani. Una scalinata alta 10 metri che ricorda una città con i suoi palazzoni, ma anche un enorme trono. Due facce della stessa medaglia: da dove arriva e dove è arrivato.

La scaletta

La scaletta della prima serata potrebbe essere la stessa della seconda. Cambieranno certamente gli ospiti, secondo alcuni tra i big potrebbero accompagnare Sfera anche Guè e Marracash.

Visiera a becco

Xdvr

Panette

Cavallini

Figli di papà

Mercedes Nero

Lingerie

Ricchi per sempre

Bang bang

Stamm fort

Pablo

Sciroppo

Tesla

Tik Tok

Ciao Bella

Vdlc

Tran tran

Cupido

Baby

Happy Birthday

Rockstar

M manc

Calcolatrici

Mamma mia

Mi fai impazzire

Piove

G63

Alleluia

Nuovo range

Bimbi

Bottiglie e privè

Notti

15 piani

Brnbq

Ciny

