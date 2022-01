Costumi esotici, doni per il 'bambinello' e un gioioso corteo. Giovedì 6 gennaio 2021 in centro a Milano torna la tradizionale sfilata dei re magi. L'iniziativa, molto antica, rievoca il cammino che avrebbero fatto i tre saggi venuti da oriente per omaggiare la 'sacra famiglia'.

La manifestazione parte da piazza Duomo e arriva in piazza Sant'Eustorgio, dove si ferma davanti a un presepe vivente portando oro, incenso e mirra. Proprio nella Basilica di Sant'Eustorgio, infatti, sarebbero custodite le reliquie dei magi.

La storia del corteo

"Dal 1336 - si legge sul sito dei Chiostri di Sant'Eustorgio - come documentato nel libro del frate Allegranza, a Milano in occasione della festività dell’Epifania si svolge il 'corteo storico dei Magi' organizzato dalla parrocchia di Sant’Eustorgio".

"Questo corteo - continua la spiegazione - è arrivato quasi ininterrottamente fino ai nostri giorni. Fu sospeso da San Carlo ai tempi della peste di Milano per gravi e giustificati motivi e fu, in seguito, fatto riprendere da Giovanni Battista Montini arcivescovo di Milano e futuro Papa Paolo VI e da allora mai più interrotto".

L'iniziativa benefica

Anche quest'anno Pane in Piazza, il grande evento benefico promosso dai Frati Cappuccini Missionari e Famiglia Marinoni, renderà omaggio alla storica celebrazione donando ai fedeli 700 pani, simbolo universale di pace e fraternità. Il contributo in farina e lievito sarà distribuito alle 12.30 sul sagrato della Basilica dopo la Santa Messa dai fornai che hanno partecipato alle scorse edizioni di Pane in Piazza guidati dal Patron Cesare Marinoni.

Lo scopo di 'Pane in Piazza' è raccogliere fondi per costruire un panificio industriale in Etiopia, a Dire Dawa, nella diocesi di Harar, dove manca il lavoro e la popolazione vive in condizione di estrema povertà. Negli ultimi anni, grazie alle donazioni, è stato avviato 'St Augustin', un piccolo forno gestito da due giovani etiopi che permette di assicurare il pane a diverse istituzioni locali dedicate a orfani e indigenti

“Nonostante la situazione critica dovuta all’emergenza covid-19 - spiega Cesare Marinoni, fornaio figlio dell'ideatore dell'iniziativa - la produzione panaria prosegue senza sosta: di recente sono entrati nello staff altri quattro collaboratori e questo Natale i ragazzi, con la supervisione a distanza dei tre maestri dell’Arte Bianca Luca Piantanida, Nicola Guerra e Nicola Guariglia, hanno sfornato i loro primi panettoni, 500 pezzi donati all’Istituto delle suore di madre Teresa di Calcutta e al vicino orfanotrofio - i dolci erano deliziosi e hanno riscosso un enorme successo, tanto da ricevere i complimenti del vescovo di Harar”.