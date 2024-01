La sfilata della Fashion Week nella fermata della metropolitana milanese

Una sfilata di moda in una location del tutto alternativa: la metropolitana di Milano. È questa l’idea che ha avuto il brand Msgm durante la Milano Fashion Week uomo. Lo show si è tenuto nella fermata di Porta Venezia, sulla linea rossa. La scelta è stata fatta anche per omaggiare Franco Albini, architetto che ha disegnato il design delle stazioni milanesi. Tutta la collezione è nata proprio per omaggiare la M1.

“L’originalità di Msgm non si ferma ai propri capi, ma si estende anche al luogo scelto per la sfilata - scrive Atm su Instagram -. Durante la Milano Fashion Week, infatti, gli abiti dai colori vivaci e immediatamente riconoscibili del famoso brand, hanno sfilato nella metropolitana di Porta Venezia”.

Gli abiti e gli accessori della collezione riprendono alcuni elementi presenti nella metropolitana e nella città di Milano. I corrimano, per esempio, sono diventati spille per i cappotti. Le stampe degli abiti sono state create catturando immagini della città. Tra i modelli in passerella anche il content creator Mattia Stanga scelto, tra le altre cose, per la conduzione del pre Sanremo.