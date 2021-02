Valentino sceglie il Piccolo Teatro di Milano per la sua sfilata in streaming

Due simboli di Milano insieme, uno a sostegno dell'altro. Sarà presentata al Piccolo Teatro di Milano la sfilata di Valentino Act Collection, fissata per lunedì 1° marzo alle 14. Si tratta di un omaggio e un gesto d'amore da parte della maison e del direttore creativo Pierpaolo Piccioli alla città di Milano e al suo panorama culturale "per continuare e sostenere le attività teatrali nonostante la chiusura, dettata dall'attuale situazione pandemica" si legge in una nota della casa di moda.

Proprio in questi mesi l'istituzione milanese, chiusa per le norme anticovid, sta avviando un processo di digitalizzazione del proprio patrimonio di costumi storici, patrimonio che consta oltre 10mila capi. L'obiettivo è uno solo: realizzare un archivio multimediale che potrà essere ammirato non solo da sarte e costumisti ma anche da studiosi, esperti e appassionati del costume teatrale.

Il Piccolo Teatro

Il Piccolo Teatro è il primo teatro stabile italiano, fu fondato il 14 maggio da Giorgio Strehler, Paolo Grassi e sua moglie Nina Vinchi Grassi.

Il Piccolo Teatro di Milano fu inaugurato come uno spazio volto a valorizzare la libertà dell’espressione artistica e ospitare performance internazionali, pur restando fedele alle proprie radici e tradizioni. Secondo la sua filosofia, di “Teatro d’Arte per Tutti” con un fine sociale, inclusivo e identitario, ancora oggi continua a proporre spettacoli di valore a prezzi ragionevoli, attirando un pubblico ampio e variegato.