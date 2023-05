Sfrattata la famiglia di Sadek, con moglie e due bambini

È stato eseguito lunedì mattina lo sfratto per Sadek, la moglie e i due figli di 8 e 11 anni. Il caso era stato reso noto con un presidio in piazza Scala, durato tutto il weekend, da parte di Slang Cobas, che lo ha denunciato chiedendo un intervento delle autorità. L'uomo lavora da McDonald's e fa anche i turni di notte, ma questo non è sufficiente a pagare l'affitto.

Lo sfratto era stato evitato più volte con i picchetti del sindacato. La famiglia di Sadek ha presentato più volte richiesta di una casa popolare e, sulla carta, le è stato riconosciuto il diritto a un alloggio temporaneo che, però, così come l'accoglienza in albergo, viene assegnato soltanto il giorno dello sfratto.

"Se Milano è solo la punta dell'iceberg delle difficoltà abitative degli studenti, gli studenti sono solo la punta dell'iceberg del problema strutturale che è il diritto negato di avere un'abitazione. Questa situazione produce ogni giorno tragedie individuali che compongono tutte insieme una situazione di emergenza strutturale abitativa diffusa che colpisce migliaia di persone", si legge in una nota del sindacato.