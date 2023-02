Gli anziani e le famiglie cacciati senza preavviso dalle palazzine Ats

Esecuzioni di sfratto con la polizia in tenuta antisommossa, senza l'ufficiale giudiziario e senza rispettare il preavviso. Una persona lasciata in mezzo alla strada. Un'altra che riesce ("non so nemmeno come", dice) a respingere lo sgombero. E questo potrebbe ripetersi nei prossimi giorni con altri inquilini, tutti anziani e famiglie a basso reddito. Succede in via Adige 3 e via Mantova 2 a Milano, zona piazza Lodi

