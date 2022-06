Siccità, accordo coi gestori idroelettrici: acqua ancora per 10 giorni

I gestori idroelettrici lombardi hanno accettato di mantenere, per altri dieci o quindici giorni, il flusso concordato di almeno 4 milioni di metri cubi d'acqua al giorno sul bacino dell'Adda. Lo fanno sapere il governatore della Lombardia Attilio Fontana e l'assessore regionale alla montagna Massimo Sertori, riguardo al problema della siccità che imperversa sul nord.

Il nuovo accordo coi gestori è stato possibile anche grazie ad alcuni episodi temporaleschi avvenuti nelle ultime ore, sebbene piova meno del previsto, dopo un incontro che si è tenuto la mattina di venerdì 24 giugno. E sempre venerdì tornano disponibili le acque degli invasi di Alpe Gera e Valmalenco, finora rimasti fuori servizio. Secondo Sertori sarà possibile quindi mantenere i 4 milioni giornalieri di metri cubi fino alla fine di luglio.

Sostenere comparto agricolo

Infine è stato confermato il rilascio di un milione di metri cubi verso il Lago d'Iseo per altri dieci giorni e 250 mila metri cubi al giorno, per almeno una settimana, verso i fiumi Serio e Brembo. "L'obiettivo - commenta Sertori - è che con questo ulteriore supporto ai riesca a sostenere il comparto agricolo, alimentando per quanto possibile la prima stagione irrigua".