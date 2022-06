La decisione per garantire l'acqua agli agricoltori del Parco Sud Milano

Visto il perdurare della siccità, nella giornata di venerdì è stato convocato il Centro operativo comunale di protezione civile, al quale hanno preso parte, insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e alle direzioni competenti del Comune di Milano, anche i rappresentanti del Consorzio Est Ticino Villoresi, della Comunione degli utenti del Ticinello del Naviglio Grande e della società pubblica MM Spa.

Obiettivo: trovare insieme soluzioni per andare incontro allo stato di difficoltà che stanno vivendo molte aziende agricole milanesi, tra le quali anche quelle conduttrici dei terreni agricoli del Comune di Milano, supportandole per far fronte al pericolo di mancata o parziale mancanza di irrigazione dei campi.

Al termine del Coc il Comune di Milano ha richiesto al Consorzio Est Ticino Villoresi, preposto alla gestione idraulica della Darsena, di procedere ad adottare tutte le strategie e manovre necessarie ad assicurare il più alto volume d’acqua disponibile fino al perdurare della situazione di criticità, anche riducendo il livello idrometrico della Darsena, considerando prioritario l’utilizzo per l’irrigazione dei campi sugli altri usi.

Sabato mattina il Consorzio Est Ticino Villoresi ha quindi effettuato le azioni per la riduzione del livello d’acqua della Darsena, permettendo di ripristinare un flusso idrico che in queste ore sta garantendo la regolare irrigazione dei campi nel Parco Agricolo Sud Milano.



Il Coc Siccità del Comune di Milano verrà riconvocato nei prossimi giorni per il monitoraggio dell’evoluzione della siccità anche in altri ambiti agricoli del territorio comunale, raccogliendo le criticità in sinergia con i Consorzi di Bonifica, i Distretti e le Associazioni di Categoria e valutando di volta in volta strategie di intervento con tutti gli enti preposti.